De noaptea mintii! Taximetristii se plang de trotinetele electrice! Vor sa le interzica pentru ca... le fura clientii

Taximetristii saboteaza nu numai companiile alternative de transport, ci chiar si firmele care propun servicii „verzi" in trafic, precum inchirierea de trotinete si biciclete. Un indemn halucinant al unui sofer de taxi la boicotarea societatilor care ofera inchirierea de trotinete a aparut pe un grup de discutii al soferilor. Taximetristul sustine ca si „bulangiii" de la companiile care inchiriaza trotinete electrice (Lime, Wolf-E si Flow) ii fura clientii, plangandu-se ca in aceasta vara va „face foamea". De ce Romania are nevoie de ridesharing: vezi ce pericole te pandesc cand urci intr-un taxi Un taximetrist din Bucuresti le solicita colegilor sai sa declanse ...