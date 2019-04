De origine aromana: A murit luptatorul dobrogean anticomunist Mihai Stere Derdena

Mihai Stere Derdena, dârz si neinfricat opozant al regimului comunist s-a stins din viață la vârsta de 85 de ani.Mihai Stere Derdena s-a născut pe 7 martie 1934, în satul Stâna-Cadânei, județul Caliacra, Cadrilater, în prezent în Bulgaria și a fost un opozant al comunismului din România.Mihai Stere Derdena a fost declarat, în 2008, „Luptător în Rezistența Anticomunistă”, iar în 2011 a fost distins cu titlul de „Cetățean de onoare al Comunei Poiana-Câmpina”.[3] In "Intelectualii si Miscarea Legionara.Mari constiinte romanesti" , carte scoasa de fundatia Buna-Vestire si fundatia prof. George Manu , prin editura Fundatiei Culturale Buna-Vestire , in anul 2000 , la pagina 105 , se precizeaza ca " Orientarea sa il situeaza in randul simpatizantilor Miscarii Legionare", informează Wikipedia.Mihai Stere Derdena a fost începând din 15 martie 2016, membru al Uniunii Scriitorilor din România, fapt confirmat în 9 iunie 2017.