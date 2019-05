De patru ori mai multe rezumate depuse la editia din 2019 a Conferintei Internationale a Scolii Doctorale de la TUIASI

Conferintei Internationale a Scolii Doctorala google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Miercuri, 22 mai 2019, au inceput lucrarile celei de-a III-a editii a Conferintei Internationale a Scolii Doctorale de la Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi (TUIASI). Anul acesta s-a inregistrat un record in ceea ce priveste numarul de rezumate depuse, fiind 70 de astfel de lucrari, rezultand in peste 40 de lucrari ample. Totodata, sunt asteptati participanti din mai multe centre universitare din tara, precum Cluj-Napoca, cat si de peste Prut, din Balti, dar si de la Silesian University of Technology, una dintre cele mai mari universitati din Polonia, aflata in localitatea Gliwice. In cadrul ceremoniei de deschidere a conferintei, prof. univ. d ...