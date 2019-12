De trei luni, o fata sta in cort la marginea padurii, in Scheii Brasovului. Nimeni nu stie cine e, iar politia o rateaza de cate ori o cauta

Are in jur de 30 de ani, apare si dispare in tacere, politia nu a reusit sa o gaseasca, iar oamenii de pe strada Curcanilor din Brasov au dezvoltat o mitologie in jurul misterului fetei din cort.

In luna septembrie, cand s-au intors din America unde fusesera in vizita la niste rude, Anisoara si Misu Nicolae au observat o schimbare pe dealul din fata casei lor. Cum se termina strada Curcanilor, chiar la poalele padurii dinspre Tampa, sub un nuc, se instalase un cort argintiu.

Li s-a parut ciudat ca cineva s-ar putea stabili acolo, pentru ca in zona coboara constant ursi si mistreti.

Oamenii din acest colt al cartierul Schei au tot urmarit sa vada cine e noul lor vecin si au zarit o tanara, “cu un par lung saten inchis, inaltuta, slabuta”, careia ii dau in jur de 30 de ani. Ea a ramas acolo, netulburata, la granita intre pericolul din desis si curiozitatea oamenilor.

“Pare ingrijita, imbracata”, spun cei doi. In vara indiana care a cuprins Romania anul acesta in octombrie si noiembrie, oamenii au vazut cum, in zilele cu soare, fata a intins rufe la uscat pe cort si pe crengile copacilor. “Cred ca le duce undeva sa le spele, ca aici e un parau, dar e murdar”, zice Misu Nicolae, in varsta de 54 de ani.

Cand a vazut-o pe strada, barbatul s-a dus de mai multe ori sa stea de vorba cu ea, insa spune ca, de fiecare data, fata o lua la fuga si se ascundea in niste tufe. “Se piteste, parca suntem salbatici.”

Si alti vecini au remarcat intai cortul mic si, apoi, pe fata care se fereste. Ii evita pe toti, ca si cum pentru padure ea ar fi om si pentru strada ar ramane o creatura a brazilor. Intrigati, oamenii si-au facut tot felul de scenarii.

Daca o fi vreo studenta care nu are bani de chirie? Sau o femeie batuta si alungata de sot de acasa?

Din acest colt al Scheilor, vechiul cartier al breslelor brasovene, un drumeag incepe sa urce spre Pietrele lui Solomon, un alt fugar celebru, rege incoltit care a scapat de urmaritorii sai sarind peste prapastie. Daca urmezi drumul, ajungi in Poiana Brasov, epicentrul turismului. Oricum, fata nu arata ca un turist, macar la acest punct lumea a cazut de acord.

In zona strazii sunt Fantanita Popii si Crucea Musicoiului, asa ca amatorii de natura circula frecvent pe aici. Odata, Misu si Anisoara au vazut pe cineva strigand-o pe fata pe numele de “Mihaela”, dupa care ea a raspuns, apoi a intrat in cort. Nimeni n-ar putea insa sa bage mana in foc ca o cheama ”Mihaela”, asa ca ei continua sa se refere la ea ca la ”Fata din cort”.

Incet, incet, peste Brasov a venit gerul. Incepe sezonul de schi sus, pe Cristianu. Iar la un kilometru distanta, in Piata Mare a orasului, vecina cu Biserica Neagra, oamenii se amesteca in razele luminoase ale Sarbatorilor. Pe strada Curcanilor, in intuneric, fata din cort continua sa apara si sa dispara, tainuita. “Ne intrebam ce-i cu ea. Cum poti sa stai aici pe frigul asta? Au fost si -10, -12, -14 grade noaptea”, spune Misu.

“Eu am o curte mica, dar as lasa-o sa isi puna cortul in curte, poate o fi vreo iubitoare de natura. Dar sa fii atat de iubitoare incat sa stai si pe frig?”, intervine sotia lui, Anisoara.

Ba chiar ar primi-o la ei in casa, spune femeia, daca ar fi o fata serioasa. “Ar fi ca si cum ar inlocui-o pe fiica-mea care e in Bucuresti”.

sursa:libertatea.ro

