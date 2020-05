De trei ori mai multi politisti de frontiera au fost alocati pentru punctul de trecere in Ungaria, spune noul sef IGPF

Noul inspector general al Poliţiei de Frontieră, Liviu Bute, a declarat, vineri, că infrastructura de la frontiera cu Ungaria este folosită la maximum în ultima perioadă, iar numărul angajaţilor a fost triplat, în încercarea autorităţilor de a reduce timpii de aşteptare pentru tranzitare, potrivit Agerpres.

Aflat în Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nădlac I, Liviu Bute a fost întrebat ce mesaj are să le transmită celor care sunt nemulţumiţi că stau mai multe ore la frontieră pentru a intra sau a ieşit din România."Trebuie să înţeleagă că în ultima perioadă poliţia de frontieră utilizează infrastructura la maximum, am adus personal suplimentar de trei ori mai mult decât înainte, cred că prin toate măsurile luate am redus şi vom reduce în continuare aceşti timpi de aşteptare de care sunt nemulţumiţi", a spus Bute.

Citește și: DNA Timişoara stă cu tunurile pe DRPD - Cercetează concursurile de la Direcţie anterioare anului 2019 când a izbucnit dosarul 'PSD Arad'



Referitor la faptul că unele puncte de frontieră deschise în ultimele zile nu pot fi tranzitate în permanenţă de către călători, şeful Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (IGPF) a declarat că "direcţionarea nu este făcută de autorităţile române, este făcută în Ungaria, de partea maghiară".



Mulţi dintre cei care au revenit în ţară în ultima perioadă au declarat că de pe teritoriul Ungar au fost direcţionaţi către Nădlac I de către autorităţile statului vecin, chiar dacă au vrut să meargă către alte puncte. Astfel, la Nădlac I a fost mai mare aglomeraţia, în timp ce la alte puncte, precum Vărşand sau Turnu, nu sunt timpi mari de aşteptare pentru tranzitare.



Liviu Bute a mai spus că este mulţumit de modul în care este făcută organizarea la frontieră.



"Sunt mulţumit de organizarea colegilor mei, dar această muncă a noastră poate să se schimbe de la oră la oră, de la minut la minut, în funcţie şi de trafic, dar şi de constatările colegilor noştri", a spus şeful IGPF.



Liviu Bute a amintit că la frontiera cu Ungaria sunt deschise 11 puncte de trecere, din care trei sunt doar pentru lucrătorii transfrontalieri, respectiv Cenad, Salonta şi Săcuieni, iar celelalte opt sunt deschise traficului internaţional, respectiv Nădlac I, Nădlac II, Turnu, Vărşand, Borş, Valea lui Mihai, Urziceni şi Petea.



Pe sensul de intrare în România, programul de trecere este continuu, iar la ieşire este continuu doar pentru traficul de marfă. La traficul de călători, programul este între orele 07,00 şi 01,00. Totuşi, pentru microbuze şi autocare, respectiv pentru vehicule care transportă mai mult de opt pasageri, există căi speciale de trecere la Nădlac II şi Borş.