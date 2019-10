De unde a inceput scandalul dintre Alex Velea si familia Andreei Banica. Cantareata spune adevarul

Alex Velea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Nu mai e un secret pentru nimeni ca intre Alex Velea si familia artistei Andreea Banica a izbucnit un scandal rasunator in trecut. Anii s-au tot scurs, insa… ei nu au ingropat securea razboiului. In cadrul unui interviu, cantareata a acceptat provocarea de a lamuri aceasta situatie delicata si a spus tot adevarul. Exclusiv! Inconstienta la volan! Accident rutier GRAV in judetul Iasi! Patru persoane au MURIT - FOTO, LIVE VIDEO De unde a inceput scandalul dintre Alex Velea si familia Andreei Banica Alex Velea si familia Andreei Banica au ajuns sa puna punct relatiei frumoase de prietenie pe care o aveau si sa nu isi mai vorbeasca din cauza unei sume de bani. Mai exact este vorba de 4.700 de euro pe c ...