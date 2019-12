De unde stie???

La gabori, examen de promovare. Vine in sala primul candidat.

Exminatorul il intreaba:

– Cat face 5×5?

– 24!

– Ba, esti sigur ba?

– 26!

– Ba, mai gandeste-te!

– 27!

Examinatorul noteaza in fisa: «Nu stie, dar nu se da batut».

Urmatorul:

– Cat face 6×6?

– 30!

– Esti sigur?

– Da, 30!

– Chiar esti sigur?

– Da dom’le, 30!

Examinatorul noteaza: «Nu stie, dar este un om cu principii».

In fine, ajunge la ultimul:

– Cat face 9×9?

– 81!

– Cum ai stiut?

– De la scoala!

– Cum ma, de la scoala? Pai si ceilalti au fost la scoala!

– Da, de la scoala!

Examinatorul noteaza in fisa: «Stie, dar nu vrea sa spuna de unde»!

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.