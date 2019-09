Deborah Chow se muta in universul 'Star Wars' si va regiza seria Disney dedicata lui Obi-Wan Kenobi

Deborah Chow, cunoscută pentru o parte din seria "The Mandalorian", se mută în universul "Star Wars" şi va regiza seria Disney dedicată unui personaj central al acestui univers, cavalerul jedi Obi-Wan Kenobi, rol ce va fi interpretat de Ewan McGregor, conform publicaţiei Variety, scrie Agerpres.

Ewan McGregor a confirmat că va reveni în rolul pe care l-a interpretat în cea de-a doua parte a seriei cinematografice "Star Wars", în episoadele 1, 2 şi 3, cu ocazia convenţiei fanilor Disney, în luna august. Tot atunci, preşedintele Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a vorbit despre acest proiect, precizând că "toate scenariile sunt scrise" şi că "filmările pentru noua serie vor începe anul viitor"."Ne-am dorit să alegem un regizor capabil să exploreze atât determinarea tăcută şi bogata mistică a lui Obi-Wan într-o modalitate care să se potrivească perfect saga Star Wars", a declarat Kathleen Kennedy despre alegerea lui Deborah Chow. "Pornind de la munca ei fenomenală privind dezvoltarea personajelor în ?The Mandalorian', sunt absolut încrezătoare că Deborah este regizorul potrivit pentru a spune această poveste", a adăugat ea.

Din filmografia lui Deborah Chow mai fac parte seriile "American Gods", "The Man in the High Castle", "Better Call Saul" şi "Jessica Jones".



Ewan McGregor a interpretat personajul Obi-Wan Kenobi în filmele "The Phantom Menace", "Attack of the Clones" şi "Revenge of the Sith" din cadrul seriei "Star Wars". Vreme de mai mulţi ani s-a discutat revenirea lui în acest rol emblematic, însă într-o producţie cinematografică dedicată exclusiv acestui personaj. Aceste planuri au căzut după insuccesul înregistrat de producţia "Solo", dedicată personajului făcut celebru de actorul Harrison Ford în prima trilogie "Star Wars".



Noul serial în regia lui Kathleen Kennedy, cu Ewan McGregor în rolul titular, îşi începe acţiunea la 8 ani după evenimentele din "Revenge of the Sith", film care s-a încheiat cu duelul dintre Obi-Wan Kenoby şi ucenicul său, Anakin Skywalker, pe planeta vulcanică Mustafar, duel câştigat de Obi-Wan şi în urma căruia, Skywalker, grav rănit, este salvat de lordul Sith Darth Sidious şi transformat în poate cel mai cunoscut antagonist din cultura populară, Darth Vader.