Debut fara emotii pentru Simona Halep la Beijing

Simona Halep 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep (6 WTA) a invins-o pe Rebecca Peterson (53 WTA), in primul tur al turneului de la Beijing. Sportiva noastra s-a impus fara probleme in doua seturi, 6-1, 6-1. In turul doi, Halep va intalni castigatoarea partidei dintre Ekaterina Alexandrova (39 WTA) si Bernarda Pera (81 WTA). Antrenorul Darren Cahill i-a transmis Simonei Halep un mesaj pentru a 28-a aniversare: "Hai sa-l facem pe al 29-lea si mai bun" Cele doua sportive s-au mai intalnit pe teren, in anul 2013, in primul tur al turneului de la Bastad, cand Simona Halep a invins-o pe Peterson, cu scorul de 6-4, 6-0, intr-o partida care a durat o ora si nouasprezece minute. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si ...