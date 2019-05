Decanul Baroului Iasi in studioul BZI Live, cu doar o zi inainte de marile alegeri! Toate detaliile despre alegerea noului decan! - LIVE VIDEO

bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luni, 6 mai 2019, incepand cu ora 14:00, avocatul Marius Sebastian Striblea, decanul Baroului Iasi, va fi prezent in studioul BZI Live pentru a prezenta situatia privind alegerile care vor avea loc pe data de 7 mai 2019. Este vorba de cele mai importante alegeri din ultimii opt ani de zile din Baroul Iasi. Intre cine se va da batalia finala? Care sunt numele implicate in aceasta lupta pentru functia de decan? Cine sunt favoritii? Care va fi viitorul avocaturii iesene? Sunt doar cateva dintre intrebarile la care va incerca sa raspunda Marius Striblea. De asemenea, acesta va putea vorbi si despre ceea ce s-a realizat in avocatura ieseana in ultimii ani in care a condus Baroul. Persoanele interesate pot a ...