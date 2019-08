Decanul Baroului Iasi, invitat special la BZI Live! Va raspunde la unele dintre cele mai fierbinti intrebari care privesc mediul juridic! - LIVE VIDEO

Tudor Duca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Miercuri, 21 august 2019, invitatul emisiunii BZI Live de la ora 13.00 este avocatul iesean Tudor Duca, decanul Baroul Iasi. Este prima aparitie publica a acestuia dupa ce a ajuns in functia de decan la Baroului. Astfel, acesta va trebuie sa raspunda la intrebari care privesc viitorul avocaturii iesene, despre planurile pe care le are pentru avocatii ieseni dar si despre examenul de intrare in avocatura. Acest examen va avea lor zilele viitoare si de la an la an exista o concurenta tot mai mare. De asemenea, Tudor Duca ar trebuie sa raspunda si la intrebari legate de modul in care oamenii ar trebuie sa-si aleaga avocatul, despre onorariile avocatilor sau despre modul in care acestia ar trebui sa-si trateze ...