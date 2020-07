Decebal Fagadau: Aceasta minciuna, potrivit careia la Constanta nu se plateste parcarea, trebuie sa dispara din spatiul public“

Ședința Consiliului Local a însumat aproape 60 de proiecte pe ordinea de zi, proiecte ce acoperă multe domenii din viața orașului nostru;



Pentru mine, educația se află pe primul loc și avem un număr impresionant de proiecte pentru modernizarea școlilor noastre. Astăzi, 5 creșe și grădinițe au primit aprobarea pentru a fi modernizate, pe proiecte ce însumează aproape 24 de milioane de lei, bani ce merg direct în educația copiilor noștri;



Proiectul Sălii Polivalente continuă, iar astăzi am aprobat demolarea ultimelor rămășițe aflate pe terenul municipalității, astfel încât lucrările să se desfășoare fără obstacole. Noi trebuie să investim atât în infrastructură, cât și în structurile sportive, astfel încât copiii noștri să aibă o alternativă și modele în viață din lumea sportului. Am acordat finanțare către 14 cluburi ce acoperă multe discipline: fotbal, handbal, volei, baschet, etc. Sper ca toți sportivii să ajungă să fie premiați, așa cum astăzi, ca de obicei, cei ce au obținut performanță în numele orașului și al țării, împreună cu antrenorii lor, au fost premiați.



Probabil cel mai de interes punct de pe ordinea de zi este cel ce reglementează contravențiile pentru neplata parcării în municipiul Constanța.



Vreau să demontez câteva minciuni propagate în spațiul public în ultima perioadă:



La Constanța, parcarea s-a plătit, se plătește și se va plăti. Nu a existat parcare gratuită nicio secundă.



Astăzi, în municipiul Constanța, avem 95.000 de autoturisme ce aparțin persoanelor fizice și în jur de 20.000 de mașini ce aparțin firmelor. Câte dintre acestea plătesc taxa de rezervare loc de parcare?



Din 95.000 de mașini aparținând persoanelor fizice, aproximativ 15.000 plătesc. 80.000 de mașini NU PLĂTESC TAXA DE REZERVARE.



Știm cu toții că aceste 80.000 de mașini nu sunt parcate în garaje sau pe proprietate particulară. Cele mai multe sunt parcate pe domeniul public.



Cu alte cuvinte, din 95.000 de mașini ce aparțin persoanelor fizice, doar 15.000 își plătesc taxa de rezervare a locului de parcare, în condițiile în care s-au construit multe locuri de parcare pe care le puteți închiria.



Taxa de rezervare a locului de parcare este de 200 de lei pe an.



În ceea ce privește persoanele juridice, din aproximativ 20.000 de mașini, DOAR 200 PLĂTESC TAXA DE REZERVARE. Așadar, aproape 19.800 de mașini ce aparțin firmelor parchează gratuit pe domeniul public.



Asta reglementează hotărârea de astăzi: cine parchează pe un loc de parcare și nu plătește sau ocupă locul de parcare al cuiva care și l-a rezervat va fi amendat.



Pentru parcările cu plată din oraș tariful este reglementat deja din anul 2017 și variază în funcție de Constanța sau stațiunea Mamaia și de numărul de ore pentru care se plătește.



Parcarea cu plată trebuie plătită, nu există nimic gratuit, nicăieri. Fac excepție locurile pentru persoanele cu dizabilități și mașinile electrice sau hibrid. În afară de acestea, toată lumea care parchează în parcările cu plată ale orașului trebuie să plătească, așa cum se plătește peste tot în lume.



Această minciună, potrivit căreia la Constanța nu se plătește parcarea, trebuie să dispară din spațiul public, a precizat Decebal Făgădău.