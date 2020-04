Decebal Fagadau cauta solutii de criza in spitalele din Germania, daca numarul pacientilor infectati va depasi capacitatea spitalelor din Constanta. Ce spune ministrul Sanatatii?

În contextul crizei mondiale generate de îmbolnăvire cu noul Coronavirus și a capacității reduse pe care o are România și Constanța pentru îngrijirea bolnavilor, pentru a face față crizei, într-un scenariu grav, în care pacienții nu vor ai avea loc în spitale, primarul municipiului Constanța a anunțat că s-a adresat Germaniei și nu numai, dar în special Germaniei, pentru că în toate clasamentele Germania stă cel mai bine, are cel mai mare număr de medici la mia de locuitori și, simultan, cel mai mare număr de personal medical la mia de locuitori.

“Am trimis câte o scrisoare în zonele din Germania unde avem deschise canale de comunicare. Am intrat în contact cu primăria din Dusseldorf, cu domnul primar Thomas Geisel, printr-un cetățean german, domnul Udo Stern, un excelent ambasador al Constanței. Am trimis o scrisoare și către Ministerul Apărării din Germania deoarece știu că utilizează niște aeronave specializate pentru partea aceasta medicală. Am ținut cont de faptul că noi avem în apropiere Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu și cea mai mare Bază NATO din România. Nimic nu este mai prețios decât viața și noi trebuie să ne luptăm pentru viața fiecărui constănțean. Noi ne aflăm într-un moment în care trebuie să ne gândim la scenariul cel mai rău. Eu nu am făcut aceste adrese ca și cum noi suntem deja la capacitate maximă, suntem sufocați și căutăm disperați soluții. Lucrurile trebuie gândite din timp și planificate” – a spus Decebal Făgădău.

Întrebat despre această acțiune a primarului de la Constanța, ministrul Sănătății, Nelu Tătăru, a precizat următoarele: "Avem discuții cu fiecare ministru al Sănătății, dar vedeți ce se întâmplă în Europa. Nu știu în ce măsură se poate discuta. Un pacient bolnav rămâne în acea țară, am închis niște granițe, sunt niște mișcări ale persoanelor valide îngrădite. Așadar, nu avem nevoie de ajutor din exterior, a mai fost întrebat oficialul de la Ministerul Sănătății? “Avem nevoie de multe lucruri din exterior, dar și alte țări au nevoie” – a conchis Tătaru.