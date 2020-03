Decebal Fagadau: Este datoria noastra, a tuturor, sa luptam in continuare pentru a preveni aparitia sau raspandirea coronavirusului

Decebal Făgădău: „Urmărim cu maximă atenție ceea ce se întâmplă în întreaga lume. Și chiar dacă astăzi, la Constanța, sunt ZERO cazuri confirmate de oameni infectați cu acest virus, este de datoria noastră să luptăm în continuare atât pentru a preveni apariția sau răspândirea Coronavirusului. Am pus la dispoziția Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, singurul spital aflat în subordinea primăriei, încă de la începutul anului, toate sumele necesare pentru ceea ce aveau nevoie. La fel am procedat și cu unitățile de învățământ de pe raza municipiului Constanța. Chiar dacă este obligația Guvernului și nu a primăriei, am alocat fonduri pentru ca toate grădinițele, școlile și liceele să își achiziționeze materiale igienico-sanitare și dezinfectanți. Este important să respectăm toate măsurile de prevenție!”