Decebal Fagadau, intalnire cu liderii sindicatelor din CT BUS si cu o parte a echipei din conducerea companiei

- Știți cât aveam datorie la ANAF, nu? 6 milioane și un sfert, de EURO! Astăzi, avem ZERO lei datorie! Având sechestru, nu puteam să facem mare lucru. Nu puteam să facem investiții, nu puteam să depunem garanții la bancă, nu puteam să modernizăm nimic.



- În 4 ani să ajungi să plătești la virgulă toți banii înseamnă un sacrificiu colectiv. Nu numai că am schimbat flota într-o proporție majoritară, dar cu răbdare, constant, am făcut ca lucrurile să se așeze pe un făgaș;



- Ne-am apucat și am făcut eșalonări. Am avut sechestru pe tot. Să plătești 28 de milioane de lei, să dai salariile la timp, să ai carburant pe stoc, să faci investiții…nu este ușor. Și toate astea în contextul în care NU AM MĂRIT NICIUN PREȚ! Avem cel mai mic tarif pe bilet dintre municipiile reședință de județ;



- Mișcarea sindicală în regie fusese compromisă pentru că se considera că au pactizat cu conducerea. Sindicatul era asociat cu regia într-o companie, sindicatul împrumuta regia să dea salarii…Nu trebuie să mai permiteți niciodată tovărășii care duc la faliment!



- Dacă țineți minte, acum 5 ani, toată lumea fugea de noi. Se spunea că se merge cu leul și că se fură la RATC. Noi toți aveam o mulțime de nemulțumiri: și municipiul, și regia, și angajații, și călătorii;



- Mi-aș dori ca guvernele, indiferent cum sunt ele, să meargă ceva mai repede cu licitația pentru autobuzele electrice;



- Viitorul sună în felul următor: cu toate criticile ce mi se vor aduce, pe bd. Tomis voi face linie dedicată pentru autobuz. Știu că multora nu le va conveni, dar îi anunț că voi extinde liniile dedicate autobuzelor pe toate proiectele pe care le facem cu fonduri europene, au fost câteva dintre declarațiile primarului Decebal Făgădău.