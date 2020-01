Decese Constanta 8 ianuarie 2020

Un suflet minunat , plin de dragoste și bunătate, s-a ridicat la cer, departe de noi, dar mai aproape de Dumnezeu. Cuvintele nu pot exprima durerea pe care o simțim in aceste momente la trecerea in neființa a celui care a fost soț, tata și bunic CULAI BORITZ.Pentru dragostea cu care ne-ai înconjurat și pt tot ce ai făcut pt noi, bunul Dumnezeu să-ți dea odihna vestica, iar noi te vom păstra mereu in amintirea vie.