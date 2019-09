Decese misterioase in Statele Unite. Toti purtau bratari portocalii

Bratari portocalii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politia din Pittsburgh investigheaza “o situatie medicala”, dupa ce trei persoane au murit si alte patru au fost spitalizate duminica dimineata. Toti cei sapte purtau bratari portocalii din hartie, folosite de obicei pentru accesul in anumite locuri si la anumite evenimente. Wendell Hissrich, director al Sigurantei Publice din Pittsburgh, a declarat ca cei sapte se pare ca sunt barbati de varsta mijlocie. Autoritatile au intervenit dupa ce au fost alertate in privinta unui barbat care era inconstient, in zona de sud a orasului Pittsburgh, noaptea trecuta, la ora 02.00. La fata locului s-a constatat decesul barbatului. Avocatul familiei Luizei Melencu: "Acea stenograma facuta de pol ...