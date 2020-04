Decesele cauzate de COVID-19, mai puține decat cele provocate de gripa sezoniera, de la inceputul anului. STATISTICA

Platforma Worldometer, care furnizează statistici în timp real, arată totalul deceselor la nivel mondial, de la începutul acestui an, din diverse cauze și afecțiuni. Potrivit statisticii, număru deceselor provocate de virusul COVID-19 este cel mai mic, sub numărul deceselor provocate de gripa sezonieră. TOTALUL NUMARULUI DE DECESE DIN DIFERITE CAUZE 1 IANUARIE – 9 APRILIE The post Decesele cauzate de COVID-19, mai puține decât cele provocate de gripa sezonieră, de la începutul anului. STATISTICĂ appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.