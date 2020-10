DECIZIA CNSU: Evenimentele publice, interzise. In ce condiții pot funcționa restaurantele și teatrele (Document)

Nelu Tătaru și Raed Arafat au făcut publice, marți seară, cele mai noi decizii luate în Consiliul Național pentru Situații de Urgență. Printre acestea, nunțile și botezurile vor fi interzise la nivelul întregii țări în perioada următoare, până la scăderea numărului de infectări. Cei doi au anunțat și reguli noi pentru funcționarea teatrelor, cinematografelor și […] The post DECIZIA CNSU: Evenimentele publice, interzise. În ce condiții pot funcționa restaurantele și teatrele (Document) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.