Decizia de ultim moment a criminalistilor in cazul Caracal. Ce vor sa faca dupa terminarea cercetarilor in curtea lui Dinca

Anchetatorii au incheiat pe ziua de azi cercetarile de la casa lui Gheorghe Dinca din Caracal. Criminalistii vor reveni luni, in data de 26 august pentru a vedea ce se ascunde in groapa betonata si in zidurile casei de pe strada Craiovei. Ancheta de la casa lui Dinca s-ar putea incheia in curand Criminalistii au terminat cercetarile din curtea casei lui Gheorghe Dinca pe ziua de astazi. Anchetatorii se vor intoarce luni la casa criminalului din Caracal pentru a vedea ce se ascunde in groapa betonata, dar si in zidurile casei. De asemenea, anchetatorii vor sa darame cateva ziduri din casa de pe strada Craiovei. Criminalul celor doua adolescente a fost prezent si el la cercetari. In urma cu o saptamana anchet ...