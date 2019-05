Decizia de ultim moment a sotiei lui Mihai Constantinescu, dupa ce medicii i-ar fi spus sa-l deconecteze de la aparate

Cantaretul Mihai Constantinescu in varsta de 73 de ani, a ajuns in data de 13 mai, luni, de urgenta la spital dupa ce a suferit un stop cardiorespirator. Din cauza faptului ca, creierul artistului nu a fost oxigenat timp de 10 minute pana a ajuns ambulanta, dar si pentru ca a mai suferit alte doua stopuri cardiorespiratorii, medicii l-au intubat si ar fi declarat in moarte cerebrala, conform unor informatii din presa mondena.

Inima si-a reluat din functii, dar sansele de supravietuire sunt mici

Mihai Constantinescu este in continuare internat la Spitalul de Urgenta Floreasca si toti prietenii sai se roaga la o minune. Sotia sa, Simona Secrier, are incredere in medici ca vor face tot posibilul pentru a-l mentine in viata pe cantaret. Simona Secrier este constienta ca doar o minune il poate salva si de aceea a mers la Manastirea Radu Voda, din Bucuresti, unde s-a rugat la moastele Sfantului Nectarie, ocrotitorul bolnavilor.

Medicii i-au recomandat, subtil, sotiei artistului, Simona Secrier sa semneze acodul conform caruia Mihai Constantinescu va fi deconectat de la aparate. Simona Secrier a refuzat categoric acest lucru si spera la o minune pe care o asteapta cu sufletul la gura, scrie cancan.ro.

Cu toate ca inima artistului si-a reluat anumite functii, creierul inca nu are activitate cerebrala, iar medicii sunt sceptici in privinta sanselor sale. ”Ma simt foarte rau, ma simt ingrozitor! Pentru mine este o stare de disperare. Starea de sanatate a lui Mihai este acum stabila. Inima si-a reluat toate functiile. Ma intalnesc zilnic cu Simona (actuala sotie a cantaretului – n.r.). Pentru Mihai, eu, Simona si cativa prieteni suntem familia lui. Acum toti suntem concentrati pe rugaciune”, a declarat fosta sotie a artistului pentru Click!

