Decizia de ultima ora a familiei Melencu, dupa ce s-a aflat ca Luiza ar fi fost gasita! Ce au hotarat mama si bunicul fetei

Informatiile facute publice de Alexandru Cumpanasu au lasat masca intreaga Romanie! Unchiul Alexandrei a anuntat ca a gasit-o pe Luiza Melencu, in urma investigatiei din Italia. Iata ca, dupa ce au aparut reactii in lant in spatiul public, familia Melencu a luat o decizie importanta.

Sambata dimineata, la o zi de cand a aflat ca fiica ei ar fi fost gasita de investigatorii lui Alexandru Cumpanasu trimisi in Italia, Luiza Melencu a oferit mai multe detalii.

Monica Melencu sustine ca, pana in acest moment, nu a fost contactata de autoritatile de la noi privind informatiile facute publice de Alexandru Cumpanasu.

"Nu ne-au contactat. Domnul avocat sustine ca fetele sunt moarte - nu stiu daca are vreo dovada ca fetele sunt moarte. Eu cred ca Luiza nu este moarta. Si nici Alexandra. Asta am sustinut-o mereu. Aici este o retea care e acoperita politic, iar domnul avocat trebuie sa ne inteleaga durerea", a declarat Monica Melencu la Antena 3.

Decizia de ultima ora a familiei Melencu

Mama si bunicul Luizei Melencu au hotarat, in acest context, sa plece de urgenta in Italia pentru a o cauta personal pe copila. Monica Melencu a precizat ca fiecare minut a costat-o, iar acum nu vrea sa mai stea sa astepte concluziile autoritatilor romanesti.

Ce spune DIICOT despre "bomba aruncata de Cumpanasu"

Vineri seara, dupa ce Alexandru Cumpanasu a anuntat ca Luiza Melencu ar fi fost gasita in viata, in Italia, DIICOT a transmis ca, in urma investigatiilor facute de autoritati nu exista niciun filmulet din Italia in care sa apara Luiza Melencu.

"Pe niciun canal de cooperare internationala, autoritati judiciare sau cooperare politieneasca nu exista indicii care ar putea sustine afirmatiile lui Alexandru Cumpanasu in privinta unui filmulet realizat in Italia si in care apare Luiza Melencu", a precizat Mihaela Porime, reprezentantul DIICOT.

Totusi, va reamintim ca Alexandru Cumpanasu a inceput o ancheta paralela cu cea a autoritatilor statului, cu investigatori angajati, atat in Italia, cat si in alte tari.

