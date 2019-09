Decizia definitiva ICCJ a REVOCAT arestul preventiv pentru Radu Mazare, in dosarul Polaris

radu mazare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Magistratii instantei supreme au admis astazi contestatia lui Radu Mazare si au revocat arestul preventiv dispus in dosarul Polaris, decizia fiind definitiva. Astfel, Radu Mazare ramane doar cu pedeapsa definitiva de 9 ani din dosarul retrocedarilor. „Cu majoritate, Admite contestatia formulata de inculpatul Mazare Radu Stefan. (...) Revoca masura arestarii preventive dispusa fata de inculpatul Mazare Radu Stefan prin mandatul de arestare preventiva nr.1/10 ianuarie 2018 emis de Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia penala”, se arata in minuta instantei. Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie este definitiva. Fiind deja incarcerat, Radu Mazare cere revocarea arestului preventiv in ...