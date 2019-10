Decizia istorica pe care ar putea sa o ia Papa Francisc! Aceasta categorie de barbati ar putea deveni PREOTI

Papa Francisc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Posibilitatea ca barbatii casatoriti sa devina preoti va fi discutata la o intrunire a episcopilor catolici din lumea intreaga care a debutat duminica, la Vatican, si se va incheia pe 27 octombrie, potrivit bbc.com. O eventuala decizie pozitiva in acest sens ar pune capat unei traditii de mai multe secole in Biserica catolica si ar putea fi o solutie pentru numarul redus de preoti catolici din regiuni indepartate ale lumii. Totusi, episcopii catolici traditionalisti critica aspru aceasta idee. Papa Francisc a sugerat anterior ca este deschis ideii de a accepta preoti casatoriti in Biserica catolica, informeaza mediafax.ro. Subiectul este pe larg dezbatut mai ales in sanul Bisericii germano-catolice, car ...