Decizia lui Putin in cazul marinarilor morti in incendiul de la bordul unui submarin

Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a decorat postum, vineri, pe cei 14 marinari care si-au pierdut viata in urma incendiului izbucnit luni la bordul unui submarin rusesc cu propulsie nucleara, in Marea Barents, transmite EFE. Potrivit decretului prezidential, publicat pe site-ul Kremlinului, patru membri ai echipajului submersibilului au fost decorati cu titlul de Erou al Rusiei, cea mai inalta distinctie a tarii, iar ceilalti zece, cu Ordinul Curajului. Autoritatile de la Moscova au confirmat joi ca submarinul in cauza avea un sistem de propulsie nucleara. Ministrul Apararii, Serghei Soigu, a subliniat ca, datorita actiunilor echipajului pentru protejarea unitatii nucleare a submarinului, acea ...