Decizia lui Vladimir Putin care arunca pretul petrolului in aer. Ce se intampla cu productia de titei a Rusiei

Rusia nu isi va creste productia de petrol in viitorul imediat, in pofida inaspririi sanctiunilor americane impotriva Iranului, a declarat presedintele Vladimir Putin, transmite AFP. Pretul petrolului a sarit in ultimele zile pana aproape de pragul de 75 de dolari pentru prima data in ultimele sase luni, dupa ce SUA au anuntat luni anularea scutirilor de la respectarea sanctiunilor, care le permiteau anumitor tari, precum China si India, sa importe petrol brut din Iran. 'Producem in prezent 1,5 milioane de barili de petrol pe zi. Si putem produce mai mult. Avem un potential colosal. Insa avem cu acord cu OPEC ce prevede mentinerea productiei la un anumit nivel. Iar acest acord ramane in vigoare pana in iu ...