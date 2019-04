Decizia pe completurile de trei judecatori, amanata de catre CCR

ccr google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a amanat decizia la sesizarea privind conflictul dintre Parlament si Curtea Suprema pe tema completurilor speciale. Pe 25 martie, vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache a declarat ca a sesizat Curtea Constitutionala privind un conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si Instanta suprema. Sesizarea a fost facuta in perioada in care presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si-a delegat atributiile lui Florin Iordache. In calitatea sa, Florin Iordache a depus la CCR o sesizare in care sustine ca exista un conflict de natura constitutionala intre Inalta Curte si Parlament, deoarece cei de la ICCJ nu au constituit completurile specializate ...