Decizia SUA care va tensiona relațiile cu China - Delagație la nivel inalt trimisa in Taiwan

Medicii care trateaza de cinci luni pacientii infectati cu noul coronavirus descopera noi efecte pe care le produce infectia in organism. S-au inmultit cazurile cu afectare pulmonara, iar virusulul este mai agresiv, spune Nicoleta Birca, sefa sectiei de Pneumologie a Spitalului Judetean din Buzau.

Filtre de amploare în Capitală, după moartea liderului clanului Duduianu. Au fost găsite bâte, săbii și pistoale. Politisti si membri ai trupelor SIAS cauta un individ dat in urmarire generala care a impuscat mortal un agent, duminica, in timpul unei misiuni, luni 3 iunie 2019, in comuna Izvin, judeul Timis.