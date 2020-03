Decizie a Senatului: 'Primarii isi pot pierde mandatul daca ANI i-a declarat incompatibili'

Senatorii au dat marţi vot favorabil, într-o şedinţă de plen online, propunerii legislative pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ care introduce între altele posibilitatea invalidării alegerii unui primar dacă acesta a săvârşit fapte care au determinat existenţa stării de incompatibilitate, potrivit Agerpres.

S-au înregistrat 81 de voturi "pentru", 48 împotrivă şi o abţinere.

Potrivit proiectului, "invalidarea alegerii primarului se poate pronunţa şi în cazul în care se constată că a săvârşit fapte care au determinat existenţa conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate, constatate prin rapoarte de evaluare întocmite de Agenţia Naţională de Integritate, în condiţiile legii, comunicate cu mai puţin de 3 luni înainte de data alegerilor". În prezent, invalidarea alegerii primarului se poate pronunţa doar în cazul în care se constată, potrivit legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea acestuia s-a făcut prin fraudă electorală.

La alegerile locale din anul 2020 nu pot candida şi ocupa funcţii de ales local persoanele care au săvârşit fapte care au determinat existenţa conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate, constatate prin rapoarte de evaluare întocmite de ANI, în condiţiile legii, comunicate cu mai puţin de 3 ani înainte de data alegerilor, potrivit proiectului.

"Pot candida şi ocupa funcţii de ales local persoanele în privinţa cărora s-a constatat prin rapoarte de evaluare întocmite de ANI, în condiţiile legii, comunicate cu mai mult de trei ani înainte de data alegerilor, că au săvârşit fapte care au determinat existenţa conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate", se mai arată în propunerea legislativă.

O altă modificare a OUG prevede că mandatul unui consilier local este validat dacă, la data pronunţării încheierii, consilierul local declarat ales "nu a săvârşit fapte care au determinat existenţa conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate, constatate prin rapoarte de evaluare întocmite de Agenţia Naţională de Integritate, în condiţiile legii, cu mai puţin de 3 ani înainte de data alegerilor".

Senatorul Robert Cazanciuc a declarat că iniţiativa legislativă îşi propune să asigure o egalitate de tratamentul în ceea ce priveşte aplicarea dispoziţiilor privind conflictele de interese sau incompatibilităţii în cazul aleşilor locali.

"Există mai multe acte normative care conţin reglementări în această materie, iar prezentul act îşi propune să asigure o interpretare unitară în acord cu dispoziţiile Codului civil, actul fundamental pentru reglementarea raporturilor patrimoniale sau nepatrimoniale dintre persoane", a spus Cazanciuc, iniţiator al proiectului.

Senatoarea PNL Iulia Scântei consideră că, aşa cum este redactat proiectul, chiar cu raport suplimentar, este inaplicabil, pentru că legea nu are nişte termene clare previzibile care să facă posibilă aplicarea ei în conţinutul redactat de iniţiatori.

"Niciunei persoane care candidează pentru o funcţie aleasă de consilier local, de primar, după caz, nu îi poate fi opozabilă o interdicţie, o decădere din dreptul de a ocupa funcţia aleasă, decât după data rămânerii definitive a raportului ANI. Dacă iniţiatorii au avut în vedere protejarea persoanelor care doresc să ocupe astfel de funcţii eligibile, indiferent dacă sunt consilieri locali, judeţeni, primari, nu fac decât să introducă în mod neconstituţional nişte prevederi care duc de fapt la restrângerea dreptului de a fi aleşi", a susţinut senatoarea.

Senatoarea USR Florina Presadă a remarcat că, în situaţii de criză, "Senatul face lucruri de nefăcut". "Este inadmisibil, văd aici un raport al unei şedinţe suplimentare a Comisiei de administraţie publică, cu data de 30.03.2020. Eu nu am ştiut că ieri s-a întâlnit comisia să ia în discuţie acest proiect. Este inadmisibil, sunt convinsă că această şedinţă nu a existat", a spus Presadă.

Liderul senatorilor UDMR, Cseke Attila, consideră că schimbarea regulilor în timpul jocului într-un an electoral este periculoasă şi a criticat faptul că rapoartele de evaluare ale ANI "sunt ridicate la rangul unor sentinţe definitive ale instanţelor judecătoreşti".

"Grupul UDMR a fost cel care a cerut retrimiterea proiectului la comisie, în data de 9 martie. Am semnalat atunci că forma în care este prezentat şi textul suferă de multiple probleme. (...) Astăzi avem acelaşi proiect care, din punctul nostru de vedere, este o reglementare insuficient de clară, imprecisă şi foarte interpretabilă. Într-un an electoral a modifica regulile în timpul jocului, inclusiv pe conflicte de interese şi incompatibilităţi, credem că este periculos sau, dacă se doreşte acest lucru, trebuie definit foarte clar ceea ce se doreşte. Prin acest proiect rapoartele de evaluare întocmite de ANI sunt ridicate la rangul unor sentinţe definitive ale instanţelor judecătoreşti, ceea ce, din punctul de vedere al ordinii constituţionale şi al deciziilor puterii judecătoreşti, este de neacceptat. Am putea avea situaţia în care, în cazul intrării în vigoare a acestui proiect legislativ, până la data alegerilor locale, să apară un raport de evaluare pentru cineva care este în funcţie şi, pe baza acestui text legislativ, chiar dacă primarul respectiv atacă raportul ANI în instanţă judecătorească, să nu mai poată candida", a argumentat senatorul UDMR.

Senatul este prima cameră sesizată în privinţa propunerii legislative, Camera Deputaţilor fiind decizională în acest sens.