Decizie ALDE: Calin Popescu Tariceanu, candidat la alegerile prezidentiale

Calin Popescu Tariceanu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Membrii ALDE au decis astazi cine va fi reprezentantul partidului la alegerile prezidentiale. Asa cum, era de asteptat, Calin Popescu Tariceanu a fost ales astazi candidat al ALDE la alegerile prezidentiale, eliminandu-se astfel posibilitatea sustinerii unui candidat comun PSD - ALDE. "Noi am luat act cu dezamagire, va spun sincer, de aceasta decizie. Am sentimentul ca PSD nu vrea sa fie un actor important in aceasta campanie prezidentiala, s-ar putea sa aiba alte prioritati decat castigarea fotoliului prezidential. Zi DECISIVA la ALDE: se decide candidatul la prezidentiale Ma surprinde ca doamna Dancila vorbeste de responsabilitate, in momentul in care PSD si-a incalc ...