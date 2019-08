Decizie care afecteaza toti romanii. De la 31 octombrie Marea Britanie va pune capat liberei circulatii

Marea Britanie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marea Britanie va institui controale stricte la frontiere imediat dupa iesirea din Uniunea Europeana, programata pe 31 octombrie, a anuntat un purtator de cuvant al Guvernului Boris Johnson. Priti Patel, noul ministru britanic de Interne, a elaborat planuri care prevad instituirea controalelor vamale stricte imediat dupa producerea Brexit, afirma surse citate de cotidianul The Independent, conform agerpres.ro."Libera circulatie care exista in prezent se va incheia pe 31 octombrie, cand Marea Britanie va iesi din Uniunea Europeana. Spre exemplu, vom introduce imediat cele mai stricte reglementari in materie de infractionalitate pentru persoanele care intra in Marea Britanie", a confirmat un pur ...