DECIZIE care te intereseaza. Ce se intampla cu TARIFELE convorbirilor din Romania catre statele SEE

apel google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tarifele pentru convorbirile din Romania catre statele din interiorul Spatiului Economic European (statele Uniunii Europene, plus Norvegia, Islanda si Liechtenstein) vor fi plafonate incepand cu 15 mai 2019, tarifele pentru apeluri fixe si mobile catre orice tara din interiorul SEE nu vor depasi 0,19 euro (fara TVA) pe minut si 0,06 euro pentru un SMS. SCANDALOS: Vodafone scumpeste facturile. Vezi cum poti renunta la contract Apelurile internationale in SEE sunt apelurile facute atunci cand consumatorul, aflat in tara unde detine abonamentul, suna pe cineva din alta tara din SEE, in comparatie cu apelurile in roaming, care sunt apelurile efectuate de utilizator atunci cand calatoreste in strainatate. BEREC a re ...