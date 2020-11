Decizie ciudata a sefului OMS: A stat in izolare, dar a REFUZAT sa fie testat

Directorul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a revenit luni la lucru la Geneva, după ce a stat în izolare în urma expunerii la noul coronavirus, afirmând că nu consideră necesar un test, relatează Reuters, potrivit AGERPRES.

"Am fost OK, fără simptome. Este a 17-a zi şi am urmat protocoalele. Întrucât nu am simptome şi am urmat strict protocolul, nu văd necesitatea testării", a declarat directorul OMS la un briefing la Geneva.

"Pot să vă asigur că sunt OK şi chiar foarte, foarte ocupat. Cel mai important lucru este să respecţi protocolul", a insistat Tedros Adhanom Ghebreyesus.