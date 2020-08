Decizie CNSC: Se reanalizeaza ofertele pentru paza obiectivelor Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a decis ca Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea să reevalueze ofertele primite pentru contractul privind „Servicii de pază bunuri, valori și persoane la obiectivele DIAP Tulcea“. Contractul urmează să fie atribuit în cadrul procedurii simplificate.Rezultatul procedurii a fost contestat de către SC Europrotect Security SRL la CNSC. Potrivit CNSC, firma, ce are sediul în Alexandria, județul Teleorman, a solicitat:- anularea rezultatului procedurii comunicat prin adresa nr. 9182/02.07.2020, postată în SEAP în data de 03.07.2020, a raportului procedurii de atribuire și a actelor subsecvente acestora, ca fiind netemeinice și nelegale;- reevaluarea ofertelor situate pe locul I-V, în conformitate cu aspectele ce urmează a fi sesizate, respectiv cu legislația în vigoare.Totodată, prin contestația nr. 250/07.07.2020, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sub nr. 27419/09.07.2020, formulată de SC SMB SRL cu sediul în Municipiul Târgu-Jiu, s-a solicitat:- anularea raportului procedurii nr 9162/02.07.2020 și comunicarea rezultatului nr. 9182/02.07.2020, în ceea ce privește ofertele clasate pe pozițiile 1-4 în clasamentul stabilit de comisia de evaluare;- constatarea neconformității ofertelor depuse de ofertanții SC MMA Group Security SRL, SC Romold Security SRL - SC Romold SRL, SC Red Alert Security Systems SRL și Asocierea SGPI Force SRL - SC Rino GUARD SRL, și respingerea lor ca inacceptabile având un preț neobișnuit de scăzut și care nu include toate elementele obligatorii prevăzute de Legea nr. 53/2003;- accesul la dosarul achiziției publice în condițiile art. 19 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 în situația în care participanții clasați pe locurile 2-4, nu au probat caracterul confidențial așa cum prevăd dispozițiile legale amintite;- obligarea autorității contractante la continuarea procedurii de atribuire;- obligarea autorității contractante la achitarea cheltuielilor de judecată.Legat de aceeași procedură, prin adresa nr. 264/16.07.2020, înregistrată la Consiliu sub nr. 28603/16.07.2020, SC SMB SRL a formulat cerere de intervenție în dosarul nr. 1353/2020, solicitând respingerea contestației nr. 2312/08.07.2020, înaintată de SC EUROPROTECT SECURITY SRL, în ce privește oferta depusă de SC SMB SRL, întrucât aceasta include toate costurile prevăzute de legislația în vigoare în domeniul salarizării și a achizițiilor publice.În urma analizării actelor depuse la dosarul cauzei, CNSC a decis să respingă excepțiile ce fuseseră invocate de DIAP Tulcea și să admită contestațiile Europrotect Security SRL și SC SMB SRL.În acest sens, CNSC a decis să anuleze raportul procedurii de atribuire și actele subsecvente și să oblige autoritatea contractantă la reevaluarea ofertelor cu respectarea documentației de atribuire, a prevederilor legale și a motivării aferentă prezentei, în termen de 15 zile de la comunicare.Prin aceeași decizie, a fost respinsă ca nefondată cererea de intervenție formulată de SC SMB SRL, iar solicitarea firmei de obligare a autorității contractante la plata cheltuielilor de judecată a fost, de asemenea, respinsă, ca nedovedită.Decizia CNSC este obligatorie, iar împotriva acesteia se poate formula plângere, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare.