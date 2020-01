Decizie de ultima ora a Ministerului Sanatații. Medicul Mircea Beuran a fost demis dupa ancheta privind pacienta arsa

Ministerul Sănătății a decis, luni, să îl demită pe medicul Mircea Beuran din funcția de șef al Secției de Chirurgie din Spitalul Floreasca. Decizia vine ca urmare a anchetei efectuată de conducerea Spitalului Clinic de Urgență București în cazul femeii care a luat foc în timpul unei intervenții chirurgicale și care ulterior a murit. Medicii, The post Decizie de ultimă oră a Ministerului Sănătății. Medicul Mircea Beuran a fost demis după ancheta privind pacienta arsă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.