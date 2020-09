Decizie de ULTIMA ORA in PSD: Marcel Ciolacu anunța ca PSD nu face NICIO alianța la alegerile parlamentare

Lideru PSD Marcel Ciolacu a anunțat că formațiunea pe care o conduce a decis să nu facă nicio alianță pentru alegerile parlamentare

"Am luat hotărârea fiind ultima zi în care pot fi înscrise acorduri de alianțe politice și am luat decizia ca PSD să meargă singur la aceste alegeri. Foarte mult a contat că la alegerile locale nu am avut nicio alianță", a declarat Ciolacu.