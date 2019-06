Decizie de ultima ora! IPS Teodosie, achitat in dosarul unde este acuzat ca ar fi obtinut fonduri europene ilegal

, arhiepiscopul Tomisului, a fost achitat astăzi de către judecătorii de la Curtea de Apel Constanţa, el fiind acuzat că ar fi obţinut fonduri europene ilegal. Curtea rămăsese în pronunţare pentru data de 5 iunie. Instanţa a decis amânarea pronunţării pentru mâine, 6 iunie 2019, iar magistraţii au anunţat decizia. De menţionat este că soluţia nu este definitivă, ea putând fi contestată la ÎCCJ.este judecătorul care s-a pronunţat în speţa menţionată.Soluţia pe scurt"În temeiul art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) Cod procedură penală, dispune achitarea inculpatului PETRESCU TEODOSIE, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credin?ă de documente ori declara?ii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat ob?inerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea ?i sanc?ionarea faptelor de corup?ie, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (acte materiale din perioada 2010-2016). În temeiul art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) Cod procedură penală, dispune achitarea inculpatului BECA STERE, pentru săvâr?irea infrac?iunii de: folosirea sau prezentarea cu rea-credin?ă de documente ori declara?ii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat ob?inerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea ?i sanc?ionarea faptelor de corup?ie, cu aplic. art. 5 Cod penal (fapta din anul 2010) În temeiul art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) Cod procedură penală, dispune achitarea inculpatului MALAXA BOGDAN-PETRI?OR, pentru săvâr?irea infrac?iunii de: folosirea sau prezentarea cu rea-credin?ă de documente ori declara?ii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat ob?inerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea ?i sanc?ionarea faptelor de corup?ie, cu aplic. art. 5 Cod penal (fapta din anul 2011) În temeiul art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) Cod procedură penală ,dispune achitarea inculpatului NADOLEANU GHEORGHE, pentru săvâr?irea infrac?iunii de: folosirea sau prezentarea cu rea-credin?ă de documente ori declara?ii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat ob?inerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea ?i sanc?ionarea faptelor de corup?ie, cu aplic. art. 5 Cod .penal (fapta din anul 2012) În temeiul art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) Cod procedură penală, dispune achitarea inculpatului COJOCARU CIPRIAN-IOAN, pentru săvâr?irea infrac?iunii de: folosirea sau prezentarea cu rea-credin?ă de documente ori declara?ii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat ob?inerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea ?i sanc?ionarea faptelor de corup?ie, (fapta din anul 2015) În temeiul art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) Cod procedură penală, dispune achitarea inculpatului ?TEFAN AURELIAN, pentru săvâr?irea infrac?iunii de tentativă la folosirea sau prezentarea cu rea-credin?ă de documente ori declara?ii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat ob?inerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art. 18 4 – art.181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea ?i sanc?ionarea faptelor de corup?ie, cu aplic. art. 32 alin. 1 C.pen. (fapta din anul 2016). În temeiul art. 397 alin. 1 Cod procedură penală raportat la art. 20, art.21, art.23 şi art.43 lit. a din O.U.G. nr. 66/2011 lasă nesoluţionată acţiunea civila formulata de catre partea civila Agen?ia de Plă?i şi Interven?ie pentru Agricultură, cu sediul din Bd. Carol nr. 17, sector 2, mun. Bucure?ti. În baza art. 397 alin. 3 Cod procedură penală rap. la art. 255 Cod procedură penală dispune ridicarea măsurii asigurătorii a sechestrului instituit prin ordonanţa procurorului din 12 octombrie 2016 a Direc?iei Na?ionale Anticorup?ie – Serviciul Teritorial Constan?a, în dosarul nr. 230/P/2016, constând în poprirea conturilor de?inute de inculpatul PETRESCU TEODOSIE, persoana responsabilă civilmente Arhiepiscopia Tomisului ?i persoana responsabilă civilmente A?ezământul Monahal Sf. Apostol „Andrei”. În baza art. 272 C.p.p., onorariu cuvenite avocat din oficiu, în sumă de 1120 lei, se avansează din fondurile M.J. către avocat Roşu Elena Iuliana, din cadrul Baroului de avocaţi Constanţa. În baza art. 275 al. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia Cu drept de apel în 10 zile de la comunicarea minutei. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 06.06.2019".Conform anchetatorilor, în perioada 2010 - 2016, Teodosie Petrescu, în calitate de arhiepiscop al Arhiepiscopiei Tomisului, împreună cu ceilalţi inculpaţi, ar fi folosit şi prezentat declaraţii false în relaţia cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA), în scopul de a primi fonduri europene. Conform Legii 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, Teodosie riscă o pedeapsă cu închisoarea între doi şi şapte ani.Direcţia Naţională Anticorupţie a transmis un comunicat de presă referitor la trimiterea în judecată a arhiepiscopului Tomisului. ​„În cauza mediatizată prin comunicatul nr. 1278/VIII/3 din 17 octombrie 2016, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului Petrescu Teodosie, arhiepiscop al Tomisului, cu privire la săvârşirea infracţiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, şi în stare de libertate a inculpaţilor: Cojocaru Ciprian-Ioan, Malaxa Bogdan-Petrişor, Nadoleanu Gheorghe şi Beca Stere, la data faptelor mandatari ai Arhiepiscopiei Tomisului, cu privire la săvârşirea infracţiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, Ştefan Aurelian, la data faptei mandatar al Arhiepiscopiei Tomisului, cu privire la săvârşirea infracţiunii de tentativă la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene“.În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:În perioada 2010 - 2016, inculpatul Petrescu Teodosie, în calitate de arhiepiscop al Arhiepiscopiei Tomisului, împreună cu ceilalţi inculpaţi, a folosit şi prezentat declaraţii false în relaţia cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA) în scopul de a primi fonduri europene. În documentele prezentate la APIA, inculpaţii au declarat, în mod nereal, că folosesc anumite suprafeţe agricole (peste 300 ha), situate în zona denumită „Ferma 3” - Nazarcea (localitatea Lumina, jud. Constanţa), având categoriile de folosinţă „vii pe rod cu struguri pentru vin”/„vii pe rod cu struguri nobili pentru vin”, în condiţiile în care, începând cu anul 2010, pe respectivele suprafeţe agricole nu mai existau astfel de culturi.De asemenea, un alt aspect fals prezentat în declaraţiile depuse a fost acela că s-au respectat normele privind bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC), printre care şi evitarea instalării vegetaţiei nedorite, în condiţiile în care respectivele parcele erau abandonate şi invadate cu astfel de vegetaţie pe toată durata formulării cererii şi obţinerii fondurilor.Faptele au avut ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene în cadrul schemelor de plată pe suprafaţă unică (SAPS), totalizând 1.392.964 lei, după cum urmează: în anul 2010 - 142.988,37 lei, în 2011 - 184.610,27 lei, în 2012 - 239.732,26 lei, în 2013 - 262.267,07 lei, în 2014 - 281.733,52 lei, în 2015 - 281.633,28 lei. În anul 2016 plăţile nu au fost autorizate, prin urmare, raportat la acel an, fapta a rămas în faza tentativei. Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţie în Agricultură s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 1.392.964 lei.În cauză s-a dispus instituirea unor măsuri asigurătoare constând în poprirea conturilor deţinute de inculpatul Petrescu Teodosie şi de persoanele responsabile civilmente, respectiv Arhiepiscopia Tomisului şi Aşezământul Monahal „Sf. Apostol Andrei”.