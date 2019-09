Decizie definitiva in cazul plecarii Sorinei cu familia adoptiva

Cazul Sorina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tribunalul Olt a respins apelul procurorului general in privinta interzicerii parasirii Romaniei de catre Sorina, fetita din Baia de Arama, judetul Mehedinti. Decizia Tribunalului Olt este definitiva. Tribunalul Olt a respins, marti, definitiv, apelul facut de procurorul general Bogdan Licu la hotararea Judecatoriei Slatina, prin care a fost respinsa solicitarea de emitere a unei ordonante presedintiale privind interzicerea parasirii Romaniei de catre Sorina, fetita din Mehedinti. „Respinge apelul declarat de apelantul Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie impotriva sentintei civile nr. 3290 din 18 iulie 2019 a Judecatoriei Slatina in contradictoriu c ...