Decizie EXPLOZIVA a Curții Constituționale pe REFERENDUM. Se incalca limitele revizuirii Constituției

Curtea Constituțională a României (CCR) a decis, joi, cu unanimitate de voturi, că amnistia pentru corupție nu poate fi interzisă, orice inițiativă legislativă în acest sens depășind limitele revizuirii Constituției. Prin urmare Constituția nu se poate modifica conform rezultatului referendumului inițiat de președintee Klaus Iohannis pe 26 mai. Una din întrebările de la referendumul din The post Decizie EXPLOZIVĂ a Curții Constituționale pe REFERENDUM. Se încalcă limitele revizuirii Constituției appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.