Decizie importanta luata de Disney daca legea anti-avort intra in vigoare

Bob Iger, CEO al Walt Disney Company, a declarat ca studiourile cinematografice si de televiziune ale companiei s-ar putea retrage din statul Georgia daca legea anti-avort va intra in vigoare. Iger a declarat pentru Reuters ca „va fi foarte dificil" pentru companie sa ramana in conditiile in care aceasta legislatie este pusa in aplicare. Potrivit legii, avortul este interzis dupa detectarea batailor inimii fetusului. „Ma indoiesc ca vom ramane. Cred ca multi oameni care lucreaza pentru noi nu vor vrea sa lucreze acolo si trebuie sa tinem seama de dorintele lor in aceasta privinta. Momentan, urmarim cu atentie ce se intampla", a spus el ...