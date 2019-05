Decizie IMPORTANTA luata de regele Juan Carlos I

Juan Carlos google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul rege al Spaniei Juan Carlos I si-a anuntat retragerea definitiva din viata publica, incepand de la 2 iunie, la cinci ani dupa ce a abdicat in favoarea fiului sau, regele Felipe al VI-lea, relateaza AFP. ”Cred ca a avenit momentul deschiderii unei noi pagini a vietii mele si de a-mi incheia retragerea din viata publica”, a anuntat luni fostul monarh, in varsta de 81 de ani, intr-o scrisoare adresata fiului sau, in varsta de 51 de ani. Care va fi componenta noului Parlament European Dupa abdicare, Juan Carlos I a asistat la cateva ceremonii oficiale si la diverse evenimente publice, precum o corida, la 15 mai, in Plaza de Las Ventas, la Madrid, la sarbatoarea San Isidro. Juan Carlos a ab ...