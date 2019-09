Decizie in cazul Caracal: Ce a patit procurorul care a tinut politistii in fata casei lui Gheorghe Dinca

Ovidiu Cristian Popescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorul Ovidiu Cristian Popescu, de la Parchetul Judecatoriei Caracal, ramane suspendat din magistratura, a decis luni Inalta Curte de Casatie si Justitie. Procurorul s-a ocupat initial de cazul disparitiei Alexandrei Macesanu si, desi era un caz de flagrant, a asteptat cateva ore in fata casei lui Gheorghe Dinca, impreuna cu politistii. Solutia pe scurt: 2047/1/2019 - Respinge, ca ramasa fara obiect, cererea formulata de Popescu Cristian Ovidiu privind suspendarea executarii Hotararii nr.7P din 1 august 2019, pronuntata de Consiliul Superior al Magistraturii – Sectia pentru procurori in materie disciplinara in dosarul nr.13/P/2019. Dispune restituirea catre contestator a cautiunii in ...