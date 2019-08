Decizie in CEx PSD: Dana Garbovan, ministru al Justitiei, in locul Anei Birchall 

Dana Garbovan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Justitiei, Ana Birchall, va fi schimbata de premierul Viorica Dancila. In locul acesteia a fost propusa judecatoarea Dana Garbovan. Judecatoarea Dana Garbovan este presedintele UNJR. Ea va fi propusa de PSD in functia de ministru al Justitiei. Ana Birchall, masuri in cazul "Caracal": Rapirea va fi pedepsita cu 2-8 ani de inchisoare. Perchezitia domiciliara se poate face si noaptea Ana Birchall nu va parasi executivul, ci se va intoarce la postul pe care l-a avut anterior, de vice-premier pentru Parteneriate Strategice, post eliberat de Mihai Fifor, deoarece i-a expirat mandatul. Mai ramane doar ca presedintele Klaus Iohannis sa accepte propunerile. Daca ti ...