Decizie incredibila a instantei din Iasi: Fostul primar din Brezeni scapa de inchisoare si plateste doar o amenta pentru frauda cu fonduri europene

Fostul primar al comunei Berezeni, Iulian Miliare, în prezent consilier local PNL, condamnat anul trecut în primă instanţă la patru ani de închisoare cu executare şi plata unei amenzi penale, a scăpat de aceste pedepse date de magistraţii vasluieni după de Curtea de Apel Iaşi a desfiinţat sentinţa şi a schimbat încadrarea juridică a faptelor cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată, potrivit agerpres.ro.

Miliare a fost condamnat de magistraţii de la Tribunalul Vaslui la patru ani de închisoare cu executare pentru fraudă cu fonduri europene şi a primit o amendă penală în valoare de 37.500 de lei, pentru comiterea infracţiunii de fals sub semnătură privată.

"Instanţa înlătură dispoziţiile privind condamnarea inculpatului Miliare Iulian la pedeapsa de 37.500 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, achită pe inculpat (...) pentru infractţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. c Cod procedură penală, achită pe inculpatul Miliare Iulian pentru infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 322 Cod penal, întrucât nu există probe că inculpatul a comis infracţiunea. Reduce pedeapsa principală stabilită inculpatului de la patru ani la trei ani închisoare. În temeiul art. 91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate şi stabileşte un termen de supraveghere de patru ani", se arată în hotărârea Curţii de Apel Iaşi,

Prin hotărârea magistraţilor de la Curtea de Apel Iaşi au fost achitaţi alţi trei inculpaţi din acelaşi dosar: contabilul Primăriei Berezeni, administratorul unei ferme şi un membru al Asociaţiei Crescătorilor de Animale "Gospodarul Zootehnist" Berezeni, condamnaţi iniţial de instanţa de fond la câte trei ani de închisoare cu suspendare.

Iulian Miliare a fost trimis în judecată în anul 2016, fiind acuzat de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie că în perioada 2007-2010, în calitate de preşedinte al Asociaţiei crescătorilor de animale "Gospodarul Zootehnist" şi de primar al comunei Berezeni, a depus la APIA Vaslui acte şi documente false aferente cererilor unice de plata depuse pentru campaniile din anii 2007-2010, fapte ce au avut ca rezultat obţinerea fără drept, de către asociaţie, a sumei totale de 997.027,86 lei.

Iulian Miliare a deţinut funcţia de primar al comunei Berezeni în perioada 2000-2016. La alegerile locale din anul 2016 a candidat din partea PNL pentru un nou mandat, dar a pierdut, fiind ales numai consilier local.