Decizie istorica a Curtii Supreme a SUA: 'In God We Trust' ramane pe banii americani

Curtea Supremă de Justiție a SUA a respins luni solicitarea unui avocat ateu de a se elimina motto-ul naţional "În Dumnezeu ne încredem" de pe toate bancnotele emise de Trezoreria SUA.

Michael Newdow, același avocat activist care a încercat să elimine sintagma "sub Dumnezeu" din "Pledge of Allegiance", argumenta că mandatul Congresului de a inscripționa "In God We Trust" pe dolari reprezintă o implicare guvernamentală în domeniul religiei și o încălcare a Primul Amendament a Constituţiei SUA.

Newdow a susținut în petiția sa către Curtea Supremă că, deoarece clienții săi sunt indivizi atei sau grupuri ateiste, guvernul a încălcat "credința religioasă sinceră" că nu există niciun Dumnezeu și i-a transformat în "outsideri politici" prin plasarea expresiei "In God We Trust" pe bani.

Judecătorii au respins cererea fără comentarii.

Fraza a fost pentru prima dată inscripţionată pe o monedă americană în 1864, datorită "creșterii sentimentului religios". A fost adăugată pe toate monedele și bancnotele americane în 1955.

Newdow a mai încercat, în trecut, să elimine rugăciunile şi orice referințe religioase de la ceremoniile de preluare a mandatelor președinţilor George W. Bush și Barack Obama.