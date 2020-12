Decizie istorica in UK: Curtea Suprema pune capat practicilor de schimbare a sexului la copii sub 16 ani

Este puțin probabil ca un copil cu vârsta sub 16 ani care ia în considerare realocarea sexului să fie suficient de matur pentru a da consimțământul informat în vederea prescrierii de medicamente inhibitoare a pubertății, a decis instanța. Prin hotărârârea lor, judecătorii au pus capăt unor practici de schimbare de sex în clinicile britanice care […] The post Decizie istorică în UK: Curtea Supremă pune capăt practicilor de schimbare a sexului la copii sub 16 ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.