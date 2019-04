Decizie ISTORICA luata de SUA: Ginerele lui Donald Trump va prezenta planul de pace israelo-palestinian

Planul de pace elaborat de Statele Unite pentru soluţionarea conflictului israelo-palestinian va fi prezentat în iunie, a afirmat Jared Kushner, consilier prezidenţial pentru Afaceri politice şi ginerele preşedintelui Donald Trump, relatează Mediafax.

Planul de pace va fi prezentat după finalul Ramadanului, care durează până pe 5 iunie, a declarat Jared Kushner în cursul unei întâlniri cu diplomaţi la complexul "Blair House" din Washington, informează cotidianul Times of Israel.

Jared Kushner i-a îndemnat pe diplomaţii prezenţi să aibă "mintea deschisă" în legătură cu planul de pace israelo-palestinian.

Proiectul de acord de pace elaborat de Administraţia Donald Trump nu prevede înfiinţarea unui stat palestinian, ci autonomie extinsă pentru Fâşia Gaza şi Cisiordania, precum şi menţinerea coloniilor evreieşti, au afirmat surse citate de cotidianul Al-Quds şi de site-ul Ynetnews.com. Conform planului pentru soluţionarea conflictului israelo-palestinian, palestinienii vor avea autonomie sporită în Fâşia Gaza şi în Cisiordania, dar coloniile evreieşti din Cisiordania vor fi menţinute, fără însă a fi extinse. În plus, palestinienii vor trebui să negocieze statutul "Zonei C" din Cisiordania, aflată acum sub control militar israelian. Administraţia Trump propune intensificarea cooperării între Israel, Iordania şi liderii palestinieni privind administrarea Moscheii Al-Aqsa.

Cele mai multe puncte de control militar israelian vor fi eliminate, permiţând libera circulaţie a palestinienilor în Cisiordania. Unele zone din Cisiordania ar urma să rămână sub control israelian. Potrivit unor surse, vor fi făcute investiţii de 25 de miliarde de dolari în Fâşia Gaza şi în Cisiordania, iar Statele Unite vor trimite încă 40 de miliarde de dolari în Egipt, Iordania şi posibil în Liban "pentru a se asigura cooperarea necesară în implementarea acordului".

Ministrul israelian al Educaţiei, Naftali Bennett, liderul formaţiunii naţionaliste Noua Dreaptă, a catalogat acum câteva luni planul de pace american drept "pericol clar şi imediat pentru existenţa Israelului".

Administraţia Donald Trump a finalizat elaborarea planului de pace pentru încheierea conflictului israelo-palestinian. Proiectul denumit "Acordul secolului" are între 175 şi 200 de pagini, iar la documentul complet au acces doar mai puţin de cinci persoane.