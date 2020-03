DECIZIE radicala in Italia. 16 regiuni intra total in carantina și se suspenda orice activitate (Harta)

Italia va închide zone mari din nordul ţării pentru a lupta împotriva propagării epidemiei de coronavirus, a anunţat, duminică dimineaţă, premierul Giuseppe Conte.

Regiunile vizate sunt Lombardia şi provinciile Modena, Parma, Piacenza,Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli,Padova, Treviso şi Venezia.

Astfel, conform măsurilor luate de Guvernul italian, în toate zonele vizate şcolile rămân închise cel puţin până pe 3 aprilie, iar lucrătorilor din sectorul medical nu li se vor acorda concedii.



De asemenea vor fi închise sălile de sport, piscinele, muzeele, centrele culturale şi staţiunile de schi.



Toate evenimentele vor fi suspendate, în locuri publice sau private, inclusiv cele cu caracter cultural, sportiv şi religios, astfel că ceremoniile de cununie civilă şi religioasă şi înmormântările sunt anulate.



Restaurantele şi barurile vor fi deschise, cu obligaţia de a asigura o distanţă sigură de un metru între oameni.

Oamenii vor trebui să stea la casele lor cât mai mult posibil, iar cei care încalcă măsurile prevăzute de carantină riscă închisoare până la trei luni.

