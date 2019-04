Decizie RADICALA luata de Angelina Jolie

brad pitt angelina jolie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Aflata in proces de divort cu Brad Pitt, Angelina Jolie a renuntat in mod legal la numele de familie Pitt, potrivit unei hotarari dispusa de un judecator, scrie revista People. Aceeasi hotarare dispune ca ambii actori sunt din punct de vedere legal persoane singure, in timp ce continua intelegerea de divort, o masura legala cunoscuta drept "bifurcation of marital status" pe care fostul cuplu a solicitat-o. Jolie ar fi vrut sa se impace cu Brad, dar actorul a refuzat-o. Angelina Jolie negociaza primul ei rol in universul Marvel Pitt, in varsta de 55 de ani, si Jolie, 43 de ani, s-au casatorit in 2014 si au intentat divort in 2016, dupa o relatie care a inceput in 2004. Cuplul are sa ...