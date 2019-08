Decizie radicala luata de organizatorii US Open, in ce il priveste pe Carlos Ramos, arbitrul finalei cu scandal din 2018, cu Serena Williams protagonista

Decizie surpriza in legatura cu Carlos Ramos, arbitrul portughez de tenis protagonist al unui scandal imens la finala de la US Open din 2018, cand a penalizat-o pe Serena Williams, fosta lidera mondiala WTA, cea care l-a atacat extrem de dur chiar in timpul partidei, acuzandu-l pe iberic ca o dezavantajeaza pe fata in jocul cu Naomi Osaka din Japonia.